В Самарской области мужчина склонял сына своей знакомой к потреблению наркотиков

Прокурор Жигулевска уже направил уголовное дело в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 32-летний житель Жигулевска склонял юношу к потреблению наркотиков. За это мужчина может отправиться в места лишения свободы.

— По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина выпивал вместе со своей знакомой. Во время этого он начал склонять сына женщины к потреблению запрещенных веществ, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что житель Жигулевска ранее не был судим. Прокурор Жигулевска уже направил уголовное дело в суд. Мужчину обвиняют в склонение к потреблению наркотических средств.

За это преступление предусмотрено уголовное наказание. Так, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.