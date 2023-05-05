В Самарской области мужчина склонял сына своей знакомой к потреблению наркотиков

Прокурор Жигулевска уже направил уголовное дело в суд.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области 32-летний житель Жигулевска склонял юношу к потреблению наркотиков. За это мужчина может отправиться в места лишения свободы.
— По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина выпивал вместе со своей знакомой. Во время этого он начал склонять сына женщины к потреблению запрещенных веществ, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Отмечается, что житель Жигулевска ранее не был судим. Прокурор Жигулевска уже направил уголовное дело в суд. Мужчину обвиняют в склонение к потреблению наркотических средств.
За это преступление предусмотрено уголовное наказание. Так, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
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