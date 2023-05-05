Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2023 15:07

В Самарской области чиновника ждет суд за использование плохого грунта при строительстве дороги

В результате из бюджета подрядчику необоснованно перечислили более 9,8 млн рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
По указанию заместителя использовался грунт возле коровников заброшенной фермы.

По указанию заместителя использовался грунт возле коровников заброшенной фермы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области заместитель руководителя МКУ «Управление капитального строительства муниципального района Нефтегорский» обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В июле 2019 года муниципальное казенное учреждение заключило контракт с ООО «Белстрой» на строительство автомобильной дороги по ул. Главной в селе Верхняя Домашка на сумму 114 млн рублей. Для строительства должен был использоваться грунт из «Верхне-Съезженского песчано-гравийного карьера», который находится на расстоянии 59 км.

А по указанию заместителя сотрудники подрядной и субподрядной организации использовали грунт, разработанный ими же возле коровников заброшенной фермы, располагающейся в этом же селе в 2 км от строящейся дороги.

— Зная, что работы должным образом не выполнены, исполняющий обязанности руководителя учреждения подписал ложные акты приемки выполненных работ. В результате из бюджета подрядчику необоснованно перечислили более 9,8 миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Сейчас уголовное дело направлено в Нефтегорский районный суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.