В Самарской области чиновника ждет суд за использование плохого грунта при строительстве дороги

По указанию заместителя использовался грунт возле коровников заброшенной фермы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области заместитель руководителя МКУ «Управление капитального строительства муниципального района Нефтегорский» обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В июле 2019 года муниципальное казенное учреждение заключило контракт с ООО «Белстрой» на строительство автомобильной дороги по ул. Главной в селе Верхняя Домашка на сумму 114 млн рублей. Для строительства должен был использоваться грунт из «Верхне-Съезженского песчано-гравийного карьера», который находится на расстоянии 59 км.

А по указанию заместителя сотрудники подрядной и субподрядной организации использовали грунт, разработанный ими же возле коровников заброшенной фермы, располагающейся в этом же селе в 2 км от строящейся дороги.

— Зная, что работы должным образом не выполнены, исполняющий обязанности руководителя учреждения подписал ложные акты приемки выполненных работ. В результате из бюджета подрядчику необоснованно перечислили более 9,8 миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Сейчас уголовное дело направлено в Нефтегорский районный суд для рассмотрения по существу.

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