Прокуратура проводит проверку пожара в трехэтажном доме на ул. Кабельной в Самаре

По итогам проверки будут приняты меры реагирования. Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме по улице Кабельной в Самаре 5 мая 2023 года. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

— Будет дана оценка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома и действиям ответственных должностных лиц. По итогам проверки будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, в ходе пожара было эвакуировано 26 человек. Сейчас решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали. К счастью, никто из людей не пострадал.

Кровля дома загорелась около трех часов дня, пожар был ликвидирован на площади 450 кв. м в 17:06.

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