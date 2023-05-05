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НовостиПроисшествия5 мая 2023 15:51

Прокуратура проводит проверку пожара в трехэтажном доме на ул. Кабельной в Самаре

Из-за возгорания кровли из здания пришлось эвакуировать 26 человек
Ирина СИНЕГУБОВА
По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме по улице Кабельной в Самаре 5 мая 2023 года. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

— Будет дана оценка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома и действиям ответственных должностных лиц. По итогам проверки будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, в ходе пожара было эвакуировано 26 человек. Сейчас решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали. К счастью, никто из людей не пострадал.

Кровля дома загорелась около трех часов дня, пожар был ликвидирован на площади 450 кв. м в 17:06.

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