Информация о сближении беспилотника с пассажирским самолетом Самара-Москва 5 мая 2023 не подтвердилась

Отмечается, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 5 мая 2023 года, в мессенджерах появились сообщения о попытке беспилотника атаковать самолет Airbus A320, летевший из Самары в Москву. Информация о сближении дрона с пассажирским самолетом при посадке в аэропорту Шереметьево не подтвердилась, сообщает «Комсомольская правда».

Сообщалось, что один из пассажиров рейса Самара – Москва якобы заметил приближение БПЛА, который целился в борт самолета. По его словам, беспилотник сменил курс, когда до столкновения оставалось несколько десятков метров.

В авиакомпании опровергли данную информацию и предположили, что, возможно, это был оптический обман или, вероятнее всего, пассажиру просто померещилось.

Ранее в Москве запретили полеты беспилотников, кроме дронов необходимых для государственных нужд. Также власти столицы решили усилить работу по пресечению незаконных полетов беспилотников.

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