В Самарской области яровыми засеяли уже более 900 тысяч гектаров

Овощеводческие предприятия сажают картофель и овощи. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области во всю идет сев яровых, на сегодняшний день уже посеяно более 900 тысяч гектаров. Из них зерновые и зернобобовые культуры составляют 540 тысяч га.

— Раннюю весну аграрии встретили в полной готовности. Во многом благодаря своевременно полученной господдержке в наличии все необходимое: семена, ГСМ, удобрения, — рассказали в правительстве Самарской области.

Сейчас более 68 тысяч га посеяно в Большечерниговском районе, 67 тысяч га – в Большеглушицком, 54 тысяч га – в Кинель-Черкасском и 43 тысяч га – в Кошкинском. Напомним, под урожай этого года в регионе было посеяно 484 тысячи га озимых культур, что на 10% больше, чем в 2021 году.

Также на самарских полях идет сев кормовых и технических культур. Так, подсолнечник посеян на площади почти 300 тысяч га, а лен масличный занимает более 40 тысяч га. Овощеводческие предприятия сажают картофель и овощи. На данный момент картофель посажен на площади более 1,5 тысяч га, овощи – 1,8 тысяч га.

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