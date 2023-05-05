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НовостиОбщество5 мая 2023 17:13

Самарцев умилила утиная парочка в фонтане на площади Героев 21-й Армии

Две уточки облюбовали фонтан и размеренно плавают в нем
Ирина СИНЕГУБОВА
В этом году горожане как никогда замечают пернатых в разных местах города. Фото: скриншот видео

В этом году горожане как никогда замечают пернатых в разных местах города. Фото: скриншот видео

В пятницу, 5 мая, жители Самары заметили уточек, плавающих в городском фонтане на площади Героев 21-й Армии. Кадрами птиц горожане поделились в социальных сетях.

— Утиная парочка в фонтане! Какая милота, — умиляется автор публикации.

Две уточки облюбовали фонтан и размеренно плавают в нем, нисколько не боясь людей рядом. Кто-то из самарцев решил пошутить в комментариях и провести параллель с теми, кто еще любит «плавать» в фонтане на площади Героев 21-й Армии.

— Большие любители этого фонтана – дети и десантники, уток в нем вижу впервые, — написал самарец.

В этом году горожане как никогда замечают пернатых в разных местах города. Множество уток можно увидеть на Волге возле самарской набережной, а также прудах в парках и скверах.