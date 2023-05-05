Шесть лесничеств Самарской области обработают от вредителей 6-13 мая 2023

Специалисты лесной отрасли установят предупреждающие знаки. Фото: минлесхоз Самарской области
С 6 мая по 13 мая 2023 года на территории шести лесничеств Самарской области будут проводиться обработки от лесных вредителей. Об этом сообщили в минлесхозе Самарской области.
Мероприятия по ликвидации очагов вредителей леса начнутся на части территорий Кошкинского, Сергиевского, Ставропольского, Ново-Буянского, Шенталинского и Шигонского лесничеств. Даты указаны ориентировочно по условиям погоды.
Леса будут обрабатывать наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата «Дефилигнум, СК». Специалисты лесной отрасли установят предупреждающие знаки на расстоянии 300 и 500 метров от мест обработки.
В местах проведения обработки будет действовать ограничение пребывания людей в лесах и въезда транспортных средств. На этот период также устанавливается запрет на выпас животных, сбор лекарственных трав и запрещается размещение пасек.
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