Руководитель КСВО Самарской области посетила открытие выставки «Жены героев» в Адыгее

Также обсуждались возможности реализации совместных проектов. Фото: КСВО Самарской области

В пятницу, 5 мая 2023 года, в государственной филармонии республики Адыгея состоялось открытие фотовыставки «Жены героев». Руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина встретилась с главой республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

— Глава Адыгеи оперативно откликнулся на просьбу Екатерины Колотовкиной поддержать проект «Жены героев» в республике, — рассказали в КСВО Самарской области.

На встрече также присутствовали руководитель КСВО республики Адыгея Ольга Простенкова и руководитель Союза женщин Галимет Воронкова. В рамках рабочей поездки Екатерина Колотовкина также обсудила с Муратом Кумпиловым возможности реализации совместных проектов. Во время встречи договорились о поддержке регионального отделения КСВО по республике Адыгея.

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