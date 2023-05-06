Лось устроил заплыв по Волге в Самаре 5 мая 2023 года

Ни холодная вода, ни большое расстояние были сохатому нипочем / Фото: Подслушано Самара

В пятницу, 5 мая 2023 года, жители Самары заметили в Волге необычного пловца. Открыть купальный сезон и переплыть реку решил лось. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео.

По словам горожан, сохатый устроил заплыв в районе спуска на улице Лейтенанта Шмидта. Он благополучно добрался до берега, а затем отправился исследовать площадку бывшего завода имени Масленникова. Там лось пробежался по территории, но, встретив местных собак, быстро ретировался обратно.

— Собаки лают. Это его собаки с ЗИМа пригнали, — комментирует автор ролика с лосем, плывущим по Волге.

Отметим, сохатые — хорошие пловцы. Они не боятся ни холодной воды, ни больших расстояний. Лоси частенько устраивают заплыв по рекам в теплое время года — то ли желая освежиться, то ли просто размяться. Часто таким образом они попадают в Самару. Ранее было уже несколько подобных случаев.

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