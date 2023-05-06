Кусок ограждения отлетел в женщину-пешехода после ДТП с Toyota в Самаре

Авария произошла в Долотном переулке в Куйбышевском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 5 мая 2023 года, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП. В Долотном переулке водитель автомобиля Toyota протаранил металлическое ограждение. Пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем легковушки находился 61-летний мужчина. Он, двигаясь по Долотному переулку со стороны Ново-Молодежного переулка в направлении улицы Придорожной, отвлекся и врезался в пешеходное ограждение. Кусок последнего отлетел в 31-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре. Она сама обратилась за помощью к медикам. Те осмотрели пострадавшую и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия.

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