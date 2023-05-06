Сотрудники Росгвардии в преддверии Дня Победы устроили парад перед домом ветерана в Самаре

Андрей Тонковидов и его супруга Зоя Федоровна оба были участниками Великой Отечественной войны Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

Всероссийская акция Росгвардии «Парад идет к ветерану» добралась до Самары. Военнослужащие и правоохранители устроили праздник в преддверии Дня Победы у дома в Гвардейском переулке, где живет ветеран ведомства, майор в отставке Андрей Тонковидов и его супруга Зоя Федоровна.

Так, перед ветеранами выступил военный оркестр Росгвардии. Музыканты исполнили известные композиции, в том числе символ праздника — песню «День Победы». Многие подпевали: и соседи Андрея Тонковидова, и жители окрестных домов. От имени командующего Приволжским округом Росгвардии чету поздравил начальник местного управления ведомства генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Персональные парады для наших дорогих ветеранов стали доброй традицией, которую мы повторяем из года в год. Видя улыбки в их глазах, становится понятно, что все это делается не зря. Мы сердечно поздравляем всех с наступающим Днем Победы и от всей души желаем ветеранам здоровья и долгих лет жизни! - сказал Александр Эсауленко.

СПРАВОЧНО

Когда началась война, Андрей Тонковидов был подростком. Поначалу трудился в тылу. В армию его призвали только в 1944 году. В марте 45-го его включили в состав конвоя, который охранял эшелоны с военнопленными вермахта. После окончания войны Андрей Петрович служил во внутренних войсках МВД, а после выхода на пенсию стал преподавателем по начальной военной подготовке.

Зоя Федеровна во время войны была связистом. Она дошла до Берлина. В мирное время трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования.

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