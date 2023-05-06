Еще одного военнослужащего из Самарской области освободили из украинского плена

Сейчас боец находится в Подмосковье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна судьба жителя Новокуйбышевска — участника СВО, который ранее попал в украинский плен. Мужчину благополучно освободили. Сейчас он находится в Подмосковье. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

— Еще один наш земляк освобожден из украинского плена. Житель Новокуйбышевска оказался среди 40 ребят, которые вернулись на родину 26 апреля. В настоящее время он находится в Подмосковье, — поделилась омбудсмен.

Ольга Гальцова выразила надежду, что скоро боец из Самарской области вернется домой и воссоединится со своими близкими. Насколько известно, у него есть жена. Ей уже сообщили радостную новость. Женщина поблагодарила за помощь в возвращении ее супруга в Россию.

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