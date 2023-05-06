В полиции раскрыли подробности ДТП с маршруткой № 492 и легковушкой под Самарой

В момент ДТП в маршрутке находились пять пассажиров Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки № 492 и легковушки под Самарой 5 мая 2023 года. Детали происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, авария произошла в 14:40 в районе села Воскресенка в Волжском районе. Спровоцировал ее 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti. При повороте налево с улицы Песочной на трассу Самара — Волгоград — Новокуйбышевск он не пропустил микроавтобус Ford Transit. Последний ехал по маршруту № 492 и вез пять пассажиров.

Иномарка не пропустила микроавтобус при выезде на главную дорогу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате ДТП пострадала 60-летняя женщина. Ее доставили в ближайшую больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. За разовой медицинской помощью обращались еще пять человек: водитель легковушки, 66-летний пассажир маршрутки, 18-летняя девушка, 42-летняя и 64-летняя женщины.

В настоящее время правоохранители проводят по факту ДТП проверку.

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