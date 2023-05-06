Из Самары в Луганск отправили 7 тонн продуктов и тонну подсолнечного масла в мае 2023 года

Это уже третий конвой с гуманитарной помощью от речников в этом году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В мае 2023 года сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП) собрали для жителей Луганской области очередные 600 продуктовых наборов. 7 тонн гуманитарной помощи, в том числе тонну подсолнечного масла от завода «Нефтефлот» конвоировали на передовую.

5 мая 2023 года на территории судостроительного самарского предприятия состоялся митинг в поддержку новообразованных территорий, а также в честь приближающегося праздника – Дня Победы. На митинге собрались сотрудники завода «Нефтефлот», учащиеся школы №55 в Куйбышевском районе, а также руководящий состав Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

- Это уже стало теплой традицией: с начала этого года мы отправили в Луганск уже третий конвой с гуманитарным грузом. Мы планировали его в преддверии великого праздника, Дня Победы, и очень важно, что мы привезём туда этот груз, подарки, помощь, которую собирали сотрудники наших предприятий, дети и сотрудники других предприятий, - отметил генеральный директор завода «Нефтефлот» Сергей Фофанов.

Руководитель Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Родион Светличнов рассказал, что к данному мероприятию подготовка началась на следующий же день, как отправили предыдущий конвой в прошлом месяце.

- В преддверии праздника Великой Победы это приобретает ещё дополнительный смысл и люди смогут, в том числе, получив данные наборы, отметить праздник вместе с нами, - подчеркнул Родион Светличнов.

Наборы, а также теплые письма и подарки от школьников передадут жителям ЛНР, а также самарским военным, которые сейчас находятся на передовой.