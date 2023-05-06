Вторая репетиция парада Победы прошла в Самаре 5 мая 2023 года

Горожане могли наблюдать за репетицией военного парада Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В пятницу, 5 мая 2023 года, в Самаре состоялась вторая репетиция парада Победы. На площади имени В.В. Куйбышева вновь можно было увидеть пешие «коробки» силовых ведомств. Военная техника, которую ранее привезли в город, в тренировке не участвовала.

Утром в воскресенье, 7 мая 2023 года, должен состояться генеральный прогон. Вместе с парадными расчетами по главной площади Самары проедут боевые машины. Среди них: танк Т-34, БТР, «Искандеры» и другие. Начало репетиции намечено на 10 часов.

Сам парад Победы пройдет 9 мая 2023 года. Он начнется в 10 часов утра. В мероприятии примут участие около двух тысяч человек: военные 2-й общевойсковой гвардейской армии, представители силовых структур, сотрудники МВД и Росгвардии, юнармейцы, участники военно-патриотических клубов. По площади проедет современная и историческая военная техника, а в небе можно будет увидеть самолеты ДОСААФ России.

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