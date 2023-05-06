Грузовую переправу на ул. Шмидта планируют перенести в Самаре

Вынос грузовой переправы "Октябрьский спуск - Рождествено" планируют провести до 2033 года
Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
В Самаре могут перенести грузовую переправу «Октябрьский спуск — Рождествено», которая расположена на спуске улицы Лейтенанта Шмидта. Это связано с планами по строительству новой набережной. Об этом говорится в документации на сайте регионального Минстроя.
Ранее стало известно, что в Самаре хотят заняться комплексным развитием крупной территории. Речь идет о площадке в границах улиц Лесной, Северо-Восточной магистрали, улицы Ново-Садовой, Постникова оврага, улиц Саперной и Липецкой, Автобусного проезда, улиц Скляренко и Николая Панова, проспекта Масленникова. Там собираются построить новое жилье, деловые здания, объекты образования и здравоохранения.
Согласно проекту, работами охватят и участок в районе улицы Лейтенанта Шмидта. Ее намерены реконструировать к 2029 году. В дальнейшем планируется построить новую трехуровневую набережную. Она должна протянуться от монумента «Ладья» до улицы Шмидта, где расположена грузовая переправа. Последнюю придется перенести. Срок реализации — до 2033 года.
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