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НовостиОбщество6 мая 2023 8:53

Тополиный пух заметили на улицах Самары в начале мая 2023 года

В этом году он появился раньше обычного
Анастасия ФИЛАТОВА
Тополиный пух можно было увидеть в центре Самары 4 и 5 мая 2023 года

Тополиный пух можно было увидеть в центре Самары 4 и 5 мая 2023 года

Фото: скриншот с видео

Аллергикам стоит приготовиться: в Самаре на этой неделе заметили тополиный пух. Он появился раньше обычного. Как правило, этот «снег» начинает идти в конце мая — в начале июня. Но в 2023 году погода и природа, видимо, решили побить все рекорды.

Тополиный пух можно было наблюдать в центре Самары 4 и 5 мая 2023 года. Он летал в районе проспекта Ленина, улиц Осипенко и Первомайской. Блогер Евгений Щекин снял первый весенний «снег» на видео.

Отметим, тополиный пух доставляет массу неудобств аллергикам. Его появление знаменует начало периода соплей, чихания и слезящихся глаз. При этом сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Он разносит пыль и пыльцу других растений, цветение которых вызывает аллергию. Ранее «КП-Самара» писала, как горожанам пережить сезон цветения тополей и спастись от пуха.

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