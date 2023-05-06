Почти 77 км федеральных трасс отремонтируют в Самарской области в 2023 году

Новое покрытие появится на нескольких участках федеральных трасс / Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"

В Самарской области в 2023 году отремонтируют почти 77 км федеральных дорог. Приведут в порядок участки трасс Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград и А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Так, на трассе А-300 отремонтируют отрезки с 33 по 45 км в Волжском районе и с 125 по 140 км в Большечерниговском районе. Там сделают тонкослойное покрытие. На первом объекте работы уже стартовали — дорожники снимают старое покрытие.

Ремонт выполнят и на трех участках дороги Р-229 в Волжском, Безенчукском, Пестравском и Красноармейском районах, в том числе на отрезке, который проходит через Чапаевск. Сейчас рабочие фрезеруют изношенный верхний слой и укрепляют обочины с 86 по 117 км.

В 2023 году в Самарской области также продолжат реконструкцию 8-километрового участка М-5 «Урал» в Красноярском районе и строительство путепровода через ж/д переезд на 960 км. Первый объект готов на 73%, второй — на 30%.

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