Инициативы студентов и преподавателей учтут при проектировании межвузовского кампуса в Самаре

Кампус планируют построить около стадиона "Солидарность Арена" Фото: правительство Самарской области

В Самаре реализуют пилотный проект по соучаствующему проектированию международного межвузовского кампуса. Такое решение было принято по итогам стратегических сессий по исполнению федерального проекта «Создание сети современных кампусов», которые прошли в конце апреля 2023 года в Институте научной информации по общественным наукам РАН в Москве.

При проектировании кампуса на пять тысяч мест, который планируют построить около стадиона «Солидарность Арена» в Самаре, учтут инициативы студентов, преподавателей, научного сообщества, бизнеса и простых горожан. К примеру, в процесс соучаствующего проектирования намерен включиться Самарский университет имени академика С.П. Королева.

- Я уверен, что у студентов и преподавателей много идей по поводу реализации этого проекта. Ведь они, как никто другой, знают, как должно выглядеть место, в котором будет удобно и комфортно учиться и работать, - считает студент третьего курса механико-математического факультета вуза Владимир Мартынов.

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