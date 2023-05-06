Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 11:33

Самарцы хотели бы видеть своими начальниками Глеба Жеглова, Штирлица или Тони Старка

Горожане поделились, под началом какого киногероя желали бы работать
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы видят своими начальниками харизматичных и уверенных в себе героев

Самарцы видят своими начальниками харизматичных и уверенных в себе героев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, кого из известных героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего начальника. Самыми желанными руководителям оказались Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны». Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Глеб Жеглов и Макс Отто фон Штирлиц набрали по 9% голосов. Второе место рейтинга идеальных руководителей заняли Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала (по 8%). Замыкают тройку лидеров Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс и Бэтмен, а также Роман Шилов из «Ментовских войн» (по 4%).

Не отказались бы самарцы работать и под началом капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», Джеймса Бонда, Андрея Быкова из «Интернов», Катерины Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит», Терминатора, Стива Роджерса («Капитан Америка»), Остапа Бендера, Альбуса Дамблдора, товарища Сухова, Галины Рогозиной из сериала «След», Харли Квин или Юрия Мухомора Петренко из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Отметим, что мужчины чаще всего выбирали в качестве идеального руководителя Глеба Жеглова и Романа Шилова, а женщины — Шерлока Холмса и Людмилу Прокофьевну.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал