Самарцы хотели бы видеть своими начальниками Глеба Жеглова, Штирлица или Тони Старка

Самарцы видят своими начальниками харизматичных и уверенных в себе героев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, кого из известных героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего начальника. Самыми желанными руководителям оказались Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя» и Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны». Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Глеб Жеглов и Макс Отто фон Штирлиц набрали по 9% голосов. Второе место рейтинга идеальных руководителей заняли Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала (по 8%). Замыкают тройку лидеров Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс и Бэтмен, а также Роман Шилов из «Ментовских войн» (по 4%).

Не отказались бы самарцы работать и под началом капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», Джеймса Бонда, Андрея Быкова из «Интернов», Катерины Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит», Терминатора, Стива Роджерса («Капитан Америка»), Остапа Бендера, Альбуса Дамблдора, товарища Сухова, Галины Рогозиной из сериала «След», Харли Квин или Юрия Мухомора Петренко из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Отметим, что мужчины чаще всего выбирали в качестве идеального руководителя Глеба Жеглова и Романа Шилова, а женщины — Шерлока Холмса и Людмилу Прокофьевну.

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