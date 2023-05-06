Власти Самары рассказали, когда и где прогремит салют 9 мая 2023 года

Праздничный салют прогремит на пл. Куйбышева и напротив 1-й очереди набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда и где прогремит праздничный фейерверк в Самаре в честь Дня Победы, 9 мая 2023 года. Подробности рассказали в городской мэрии.

По данным администрации, в Самаре планируется запустить не только фейерверк, но и артиллерийский салют. Один прогремит в акватории Волги напротив первой очереди набережной, а второй — на площади имени В.В. Куйбышева. Начало — в 22:00. К этому времени должен завершиться праздничный концерт «Страна Героев», специальным гостем которого станет группа «Сурганова и Оркестр».

Напомним, после праздничных мероприятий на площади Куйбышева всех развезут домой на общественном транспорте. Дополнительные автобусы подадут на улицу Самарскую. Также уехать из центра города можно будет на трамваях и метро.

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