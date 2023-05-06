На встрече стороны обсудили возможные сферы дальнейшего сотрудничества Фото: правительство Самарской области

В субботу, 6 мая 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Никарагуа в России Альбой Асусеной Торрес Мехия. Он поблагодарил ее за поддержку международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю», который сейчас проходит в регионе.

- Я очень рад, что вы нашли время приехать в Самарскую область. Мы с радостью встретили замечательных талантливых музыкантов из вашей республики - группу «ЛиберАрте». Мы увидели в удивительных героических никарагуанцах искреннее уважение и дружбу в отношении к нашей стране и россиянам, - сказал Дмитрий Азаров.

Посол, в свою очередь, передала братское приветствие мира и солидарности от президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо, а также поздравления с Днем Победы. Она еще раз подтвердила, что республика является другом и партнером России: «Мы глубоко уважаем отвагу и смелость советских воинов, которые боролись за мир во всем мире».

В ходе встречи Альба Асусена Торрес Мехия также заявила о намерении развивать сотрудничество с Самарской областью. Дмитрий Азаров в ответ подчеркнул, что регион всегда открыт для этого. Среди возможных сфер взаимодействия стороны назвали туризм, культуру и образование. Вопрос о сотрудничестве в последней сфере планируется вынести на федеральный уровень.

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