Вратарь «Зенита» Кержаков прокомментировал игру с «Крыльями Советов» в Самаре

Самарцы первыми открыли счет в матче, но не смогли удержать свое преимущество и пропустили пять мячей Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вратарь питерского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал матч с самарскими «Крыльями Советов». Речь идет об игре в 25 туре РПЛ, которая прошла 29 апреля 2023 года на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась разгромным поражением хозяев поля — 1:5.

— Начало было нервным — долго раскачивались и поплатились за это. Самара была заряжена. Потом мы собрались, забили два, а удаление [защитника «Крыльев» Гленна Бейла] сыграло ключевую роль. В принципе исход был предрешен, — приводит «Чемпионат» слова Кержакова.

Напомним, первыми счет в матче открыли самарцы. На 9 минуте встречи забил Сергей Бабкин. Вратарь «Зенита» отметил, что после этого гола было немного тревожно за результат. Вместе с тем пропущенный мяч послужил для команды чем-то вроде холодного душа. Питерцы собрались и быстро отыгрались, а затем и вовсе вышли вперед.

Отметим, после поражений от «Нижнего Новгорода» (1:2) и «Зенита» (1:5) «Крылья Советов» вылетели из Кубка России. Подобный результат расстроил болельщиков самарского клуба. Критику в адрес команды высказал и губернатор Дмитрий Азаров. Он предложил запереть игроков на тренировочной базе, чтобы их ничто не отвлекало от подготовки к матчам.

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