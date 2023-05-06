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НовостиОбщество6 мая 2023 16:02

Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области с 7 по 11 мая 2023 года

В регионе велик риск лесных пожаров
Анастасия ФИЛАТОВА
Посещать леса в Самарской области сейчас запрещено

Посещать леса в Самарской области сейчас запрещено

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь объявили оранжевый уровень опасности. На этот раз погодное предупреждение связано с высоким риском лесных пожаров.

— В период с 7 по 11 мая 2023 года местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — пятый класс, — сообщили в Приволжском УГМС.

В ГУ МЧС по Самарской области напоминают, что сейчас действует особый противопожарный режим. Посещение лесов и разведение там костров запрещено. Также нельзя поджигать сухую траву, бросать на природе непотушенные сигареты или спички. Кроме того, не стоит заезжать в лес на машинах или мотоциклах — искры от глушителя могут вызвать пожар.

Напомним, ранее в Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 градуса. Они ожидаются в ночные часы с 7 по 9 мая 2023 года.

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