Автобусный маршрут № 24 могут продлить до 6-го причала, а № 34 пустить по Дыбенко в Самаре

В Самаре планируют скорректировать маршруты нескольких автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к 2024 году планируют изменить трассы следования нескольких автобусов. Корректировки могут затронуть маршруты №№ 2, 24, 34, 35, 45, 70 и другие. Об этом говорится в комплексной схеме организации транспортного обслуживания Самарско-Тольяттинской агломерации.

Так, автобус № 2 хотят пустить по улице Ново-Садовой вместо проспекта Ленина, через улицы Ерошевского и Николая Панова вместо проспекта Масленникова. Маршрут автобуса № 24 планируется продлить до 6-го причала, а № 45 — сократить до Центрального автовокзала.

Трассу автобуса № 34 могут перенести на улицу Дыбенко вместо улицы Гагарина и продлить до Хлебной площади. Также запланировано изменение трассы маршрута № 35 по улицам Аэродромной, Революционной, Гагарина через станцию метро «Гагаринская» до автостанции «Аврора» в обе стороны. Продление маршрута до остановки «Клуб «Знамя».

Автобус № 70 собираются пустить по улицам Гагарина и Авроры вместо Аэродромной, чтобы пассажиры могли пересаживаться на метро. Также маршрут хотят продлить к стадиону «Солидарность Арена».

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