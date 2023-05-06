Музыкант Сергей Войтенко рассказал о важности фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю»

Сергей Войтенко считает, что подобные фестивали позволяют молодежи прикоснуться к истории

В субботу, 6 мая 2023 года, на площади Куйбышева в Самаре выступил музыкант, композитор, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко. Он стал одним из участников гала-концерта международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю». Артист рассказал о важности этого мероприятия.

- Это первый антифашистский фестиваль, который собрал не только россиян, но и всех, кто так же, как и мы, отрицательно относится к нацизму и фашизму. Здесь гости из Франции, Италии, Шотландии, Словении. Такие фестивали нужны. Они дают возможность людям, особенно молодежи, прикоснуться к настоящей истории, - отметил в беседе с корреспондентом «КП-Самара» Сергей Войтенко.

По словам музыканта, в каждой песне есть история, особенно в тех, что о Великой Отечественной войне, о том времени.

- Мы даем не только эмоцию, мы не только в сердце проникаем, но песней мы заставляем задуматься и вспомнить, как на самом деле было и кто выиграл эту войну, - подчеркнул артист.

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