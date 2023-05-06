Стивен Сигал согрел блюзом самарцев на площади Куйбышева холодным вечером 6 мая 2023

Стивен Сигал выступил вместе с самарским коллективом D'Black Blues Orchestra Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В субботу, 6 мая 2023 года, на площади Куйбышева в Самаре состоялся гала-концерт фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю». Специальным гостем мероприятия стал актер, кинорежиссер и музыкант Стивен Сигал.

Появление артиста вызвало ажиотаж среди зрителей. Многие выросли на его фильмах. Вначале Стивен Сигал обратился к самарцам: «Мы все сегодня собрались здесь, чтобы отправить всем послание: «Мы презираем нацизм». Затем он признался в любви к России. После этого актер взялся за гитару и вместе с самарским коллективом D'Black Blues Orchestra исполнил несколько известных блюзовых композиций.

Вечер выдался холодным, но самарцы не спешили расходиться. Стивен Сигал согрел их своим выступлением. Он спросил на русском: «Холодно, да?», но собравшиеся уверили его в обратном. Тогда артист ответил: «Все хорошо? Молодцы!» и продолжил исполнять согревающий блюз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал