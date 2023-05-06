Появилось видео концерта фестиваля «Гитары в строю» в Самаре с участием Стивена Сигала

На главной площади Самары выступили российские и зарубежные артисты Фото: скриншот с видео

В субботу, 6 мая 2023 года, в Самаре завершился фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Его кульминацией стал гала-концерт на площади имени В.В. Куйбышева с участием звезд российской и зарубежной эстрады.

На сцене перед самарцами выступили Сергей Войтенко и Денис Майданов, коллектив из Никарагуа Liber Arte, а также специальный гость — актер, кинорежиссер и музыкант Стивен Сигал. Последний исполнил известные блюзовые композиции с участием местного коллектива D'Black Blues Orchestra.

Хотя к вечеру в Самаре похолодало, концерт собрал тысячи жителей и гостей города. Они активно поддерживали исполнителей и согревались их песнями.

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