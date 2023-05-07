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НовостиПроисшествия7 мая 2023 6:49

В Тольятти 50-летняя грабительница не успела сдать в ломбард украденный телефон

Разбойницу задержали полицейские по «горячим следам»
Евгений ЕГОРОВ
Оперативное обращение к полиции помогло жительнице Тольятти вернуть украденный телефон

Оперативное обращение к полиции помогло жительнице Тольятти вернуть украденный телефон

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти сотрудникам полиции удалось оперативно среагировать на ограбление 53-летней женщины. По словам пострадавшей, неизвестная толкнула ее на улице и выхватила из рук мобильный телефон.

По приметам была составлена ориентировка, и патрули отправились в предполагаемое место нахождения преступницы. Одновременно по базам проверялась возможная причастность к ограблению со стороны тех, кто проживает в этом районе и ранее уже совершал подобные преступления.

Впрочем, по описанию была задержана 50-летняя женщина, ранее к уголовной ответственности не привлекавшаяся.

- Женщину задержали во дворе одного из домов Автозаводского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанной в одежде полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанная призналась в содеянном и сообщила, что собиралась сдать телефон в ломбард, но не успела. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Грабеж». А похищенный телефон возвращен владелице.