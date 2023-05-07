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НовостиПроисшествия7 мая 2023 7:23

Водитель дачного автобуса устроил массовое ДТП на подъезде к Южному мосту в Самаре

Двум самарцам потребовалась медицинская помощь
Евгений ЕГОРОВ
В массовом ДТП на Южном шоссе в Самаре пострадало два человека

В массовом ДТП на Южном шоссе в Самаре пострадало два человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовое ДТП произошло 6 мая 2023 года на Южном шоссе в Самаре. Его виновником оказался 34-летний водитель автобуса «МАЗ», который двигался по 167-м маршруту от автостанции «Аврора» в направлении Стромиловских дач.

Автобус въехал в резко остановившийся перед ним «Хендай Санта Фе», которым управлял 52-летний водитель. Внедорожник по инерции влетел в «Тойоту RAV4» под управлением 37-летнего автолюбителя. А японская машина, в свою очередь, протаранила «Рено Логан» с 33-летним водителем.

Больше всех пострадал в этой истории водитель «Санта Фе», которому потребовалась госпитализация. За медицинской помощью обратилась также 68-летняя пассажирка дачного автобуса.

- Женщине 1955 г.р. назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.