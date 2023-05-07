В Самарской области завершил свою работу фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»

Дмитрий Азаров поблагодарил Стивена Сигала за участие в фестивале. Фото: Дмитрий Бурлаков

Гала-концертом 6 мая 2023 года в Самаре завершился фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Концерт состоялся на площади имени Куйбышева. Его хедлайнером стал всемирно известный актер и блюзовый музыкант Стивен Сигал.

- Сегодня состоялась попытка покушения на жизнь моего близкого друга Захара Прилепина. Он, к счастью, остался жив. Как бы это ни было печально, мы должны продолжать бороться с проявлениями фашизма и нацизма, чтобы наши семьи жили счастливо. Огромное спасибо за то, что пригласили меня сюда. Я всех вас люблю, - объявил в микрофон актер.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Стивена Сигала за участие в антифашистском фестивале, а также всех участников и гостей, всех собравшихся на площади.

- Я уверен, что так же, как когда-то, 80 лет назад, оттолкнувшись от берегов Волги на нашей самарской земле, антифашистское движение продолжит свое победоносное движение вперед до полного уничтожения нацизма на нашей прекрасной планете. Во всяком случае все, что зависит от России, от нас с вами, мы сделаем, - заявил глава самарского региона.