Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем создания Вооруженных сил РФ

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем создания Вооруженных сил РФ. Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 7 мая 2023 года поздравил жителей региона с днем создания Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ был подписан президентом РФ 31 год назад.

- История не раз доказывала, что наши армия и флот являются надежной опорой России, гарантом спокойствия и безопасности наших граждан. И сегодня свобода, независимость и территориальная целостность Российского государства надежно защищены нашими доблестными Вооруженными силами, - заявил глава самарского региона.

Дмитрий Азаров отметил, что нынешние защитники Отечества продолжают традиции своих славных предков.

- Как их деды и прадеды, они вступили в смертный бой с фашизмом, проросшим у самых наших границ. Искренне благодарю военнослужащих ВС РФ, сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств, добровольцев, всех, кто помогает нашим военнослужащим и их семьям, за вклад в достижение нашей общей Победы, - сказал губернатор.

Он пожелал успехов во всех начинаниях, крепости духа, здоровья и благополучия ветеранам, солдатам, офицерам Российской армии и всем жителям Самарской области.