Дмитрий Азаров поздравил работников отраслей связи с Днем радио

Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио. Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 7 мая 2023 года поздравил с Днем радио работников и ветеранов отраслей связи. Он отметил, что на протяжении всей истории труд связистов имел большое значение не только для народного хозяйства, но и для обеспечения обороноспособности нашей страны.

- Во время Великой Отечественной войны сообщения об успехах Красной Армии на полях сражений и достижениях тружеников тыла были такой же важной составляющей Победы, как оружие, боеприпасы и продовольствие. В Куйбышеве, запасной столице Советского Союза, во всех городах и селах области, где работали радиоточки, фронтовые сводки придавали нашим землякам сил, укрепляли их дух и уверенность в том, что враг будет разбит, - напомнил глава самарского региона.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что и в нынешних условиях труд работников отраслей связи позволяет противостоять вражеской пропаганде и помогает решать боевые задачи.

- Отдельные слова благодарности ветеранам радио, чей опыт, знания и традиции востребованы новым поколением специалистов, - сказал губернатор и пожелал всем сотрудникам отрасли крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в профессиональной деятельности.