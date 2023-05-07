Лось стал жертвой ДТП под Кинелем вечером 6 мая 2023 года

"Лада Приора" после столкновения с лосем улетела в кювет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Самара — Бугуруслан вечером 6 мая 2023 года. К счастью, никто из людей не погиб, а жертвой происшествия стал лось, вышедший прогуляться на трассу в Кинельском районе.

Животное было сбито автомобилем «Лада Приора» примерно в девять вечера. За рулем вазовской машины находился 27-летний водитель, который, по данным ГУ МВД России по Самарской области, превысил скорость.

- Водитель, двигаясь со стороны г. Бугуруслана в направлении г. Самары, неверно выбрал скоростной режим, обеспечивающий возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего водитель совершил наезд на дикое животное (лося), переходящее проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, - сообщили в полицейском главке.

От удара животное погибло на месте, а автомобиль улетел в кювет. Водитель и его 28-летний пассажир получили незначительные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.