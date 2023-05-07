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НовостиОбщество7 мая 2023 11:20

Правительство Самарской области: торговля пропусками на парад 9 мая не останется безнаказанной

В руководстве регионом отреагировали на факты продаж пропусков на парад 9 мая 2023 года
Евгений ЕГОРОВ
На сайте бесплатных объявлений пропуск на парад продают за 3000 рублей

На сайте бесплатных объявлений пропуск на парад продают за 3000 рублей

На сайте бесплатных объявлений жители Самары заметили в продаже пропуска на площадь Куйбышева. На момент публикации этого материала в продаже на сайте контрамарка предлагалась по цене 3000 рублей, причем без определенного места.

В пресс-службе Правительства Самарской области, куда «КП-Самара» обратилась за комментарием к ситуации, подчеркнули, что пропуска на парад выдаются бесплатно. И в первую очередь их получают участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла, вдовы ветеранов, сопровождающие их родственники, почетные гости, общественные лидеры и молодежные активисты.

- К сожалению, среди тысяч самарцев, для которых Парад Победы – поистине святой праздник, посетить который – огромная честь и гордость, находятся несколько предприимчивых граждан, которые готовы продать все. Нашлись такие и сейчас, в это непростое время, когда наши солдаты снова сражаются против современных нацистов в ходе специальной военной операции и Парад Победы приобретает особый смысл для нашей страны. Вся информация о фактах такой незаконной продажи уже передана в компетентные органы, которые подробно разбираются в каждом конкретном случае. Это не останется безнаказанным, каждый из нарушителей понесет ответственность за свои действия, - заявили в региональном правительстве.