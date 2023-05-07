Правительство Самарской области: торговля пропусками на парад 9 мая не останется безнаказанной

На сайте бесплатных объявлений пропуск на парад продают за 3000 рублей

На сайте бесплатных объявлений жители Самары заметили в продаже пропуска на площадь Куйбышева. На момент публикации этого материала в продаже на сайте контрамарка предлагалась по цене 3000 рублей, причем без определенного места.

В пресс-службе Правительства Самарской области, куда «КП-Самара» обратилась за комментарием к ситуации, подчеркнули, что пропуска на парад выдаются бесплатно. И в первую очередь их получают участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла, вдовы ветеранов, сопровождающие их родственники, почетные гости, общественные лидеры и молодежные активисты.

- К сожалению, среди тысяч самарцев, для которых Парад Победы – поистине святой праздник, посетить который – огромная честь и гордость, находятся несколько предприимчивых граждан, которые готовы продать все. Нашлись такие и сейчас, в это непростое время, когда наши солдаты снова сражаются против современных нацистов в ходе специальной военной операции и Парад Победы приобретает особый смысл для нашей страны. Вся информация о фактах такой незаконной продажи уже передана в компетентные органы, которые подробно разбираются в каждом конкретном случае. Это не останется безнаказанным, каждый из нарушителей понесет ответственность за свои действия, - заявили в региональном правительстве.