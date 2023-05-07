Где в Самаре будут раздавать георгиевские ленты?

Раздача георгиевских лент пройдет в ТРК "Космопорт"

9 мая с 13:00 до 14:00 пройдет бесплатная раздача георгиевских лент в ТРК «Космопорт».

Также в это время вы сможете посетить интерактивное представление! Вместе с актерами вы сможете погрузиться в атмосферу времен Великой Отечественной войны, споете душевные песни того времени, станцуете военный вальс, а также команда ТРК угостит вас настоящей солдатской кашей!

Тайминг мероприятия:

13:00 - 14:00 - экскурсия «Творчество в годы Войны», мастер-класс по созданию журавлей и цветов, фотосессия с актерами, раздача георгиевских лент;

14:00 — 15:00 - интерактивный спектакль;

с 15:00 - дегустация каши.

Ждем вас на мероприятии 9 мая в ТРК «Космопорт»!

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