В Самаре выселят жильцов из 84-летнего аварийного барака в живописном месте

Дом, предназначенный под снос, находится в красивейшем месте, но в аварийном состоянии. Фото: 2gis

В Самаре расселят дом, построенный в 1939 году. С момента признания его аварийным прошло 9 лет. Речь о деревянной двухэтажке в Красноглинском районе, одном из так называемых «домов ЭМО», расположенных в живописном месте между Сокольими горами и рекой Волгой.

Аббревиатура «ЭМО» не имеет отношения к современной молодежной субкультуре и означает «эксплуатационно-монтажный отдел».

В постановлении главы Самары Елены Лапушкиной, опубликованном на сайте городской администрации, говорится о том, что департамент управления имуществом должен провести переговоры с собственниками семи квартир в этом доме о размере компенсации за изымаемое жилье.

Работы по оценке изымаемой недвижимости и убытков от изъятия, а также (если понадобится) по оценке жилья, предоставляемого взамен также будут произведены за счет городской казны.