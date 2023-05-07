Самарцы с 5 июня 2023 смогут летать на отдых в Горный Алтай прямыми рейсами

К достопримечательностям Горного Алтая теперь из Самары можно будет добраться за три с половиной часа. Фото: администрация Горно-Алтайска

Между Самарой и Горно-Алтайском 5 июня 2023 года откроется прямое авиасообщение. Рейсы будет выполнять авиакомпания RedWings.

Из Самары самолеты будут вылетать в 10.35 утра по понедельникам. Полет займет 3 часа 35 минут, с учетом трехчасовой разницы во времени посадка произойдет в 17.10 по Горно-Алтайску.

Уже в 18 часов того же дня понедельника борт стартует назад, в Самару. Благодаря пересечению часовых поясов в западном направлении по приземлении в Курумоче будет всего лишь 18.35.

Как следует из расписания на сайте перевозчика, планируется выполнение полетов также по пятницам. Но продажа билетов пока открыты только на понедельничные рейсы. Цена путешествия в эконом-классе (альтернатив не предусмотрено) составляет на момент публикации этого материала 11 198 рублей.