На трассе Самара — Волгоград «мерседес» улетел в кювет и перевернулся

"Мерседес" вряд ли подлежит восстановлению. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП «с переворотом» произошло 6 мая 2023 года в Безенчукском районе Самарской области. 31-летний водитель «мерседеса» на скорости не справился с управлением, и немецкая премиальная иномарка слетела с дороги.

- Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Самары в сторону Волгограда, на 117-м км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс - Волгоград» выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На фото с места происшествия видно, что авто, по всей вероятности, уже не подлежит восстановлению. Водитель «мерса» остался жив, но его увезли в больницу.

В тот же день вечером в Кинельском районе «Лада Приора» врезалась в переходившего дорогу лося.