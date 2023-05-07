Ломаев остался в запасе в матче «Крыльев Советов» в Краснодаре после пяти голов от «Зенита»

Богдан Овсянников второй раз в году в основе, и опять это матч в Краснодаре. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» назвали состав на гостевой матч чемпионата России с «Краснодаром». После домашнего поражения от «Зенита» 1:5 место в воротах самарцев займет Овсянников. Любопытно, что он в этом году выходил прежде лишь однажды — и тоже в Краснодаре, в недавнем кубковом матче, проигранном «Крыльями» по пенальти.

В защите у самарцев сыграют Горшков, Евгеньев, Солдатенков и Рассказов, в полузащите — Зуев, Гарре, Витюгов и Бабкин, в атаке — Цыпченко и Писарский.

- Костанца, Ежов и Коваленко пропустят матч из-за повреждений, Бейл и Рахманович – из-за дисквалификаций, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

В запасе самарской команды, помимо вратарей Ломаева и Фролова, всего пять игроков: Зотов, Гапонов, Чиркович, Хлусов и Шитов.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Рамирес, Литвинов, Волков, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.

После поражения от «Зенита» губернатор Дмитрий Азаров подверг «Крылья» резкой критике, предложив запереть игроков на базе до решения задачи спастись от вылета из РПЛ.