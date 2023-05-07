«Акрон» после вылета из Кубка в Жигулевске обыграл ульяновскую «Волгу»

Руслан Апеков принес победу "Акрону". Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» после поражения в Краснодаре в финале Пути регионов Кубка России проводил 7 мая 2023 года дома очередной матч чемпионата России. Его соперником была ульяновская «Волга» - один из аутсайдеров турнира.

Учитывая сложную логистику пути из Краснодара, где закрыт аэропорт, «Акрон» попросил «Волгу» о том, чтобы сдвинуть матч с субботы на воскресенье. Несмотря на сложное турнирное положение, географические соседи пошли навстречу тольяттинцам. И в итоге проиграли.

Несмотря на то, что Евгений Калешин произвел ротацию состава, «Акрон» имел преимущество на протяжении почти всего матча. А судьбу встречи решил красивый удар Руслана Апекова головой в первом тайме. Игра так и завершилась победой команды из Тольятти со счетом 1:0.

«Акрон» переместился на 10-ю строчку турнирной таблицы.