Дорожники за две ночи готовы поменять асфальт на улице Ерошевского в Самаре

Для ускорения работ на улице Ерошевского направлено два асфальтоукладчика. Фото: администрация Самары

Строители в ускоренном темпе меняют дорожное полотно на улице Ерошевского в Самаре. Основная часть работ проводится ночами без перекрытия движения. В ночь на 7 и 8 мая планируется уложить асфальт на самом востребованном участке улицы — от Ново-Садовой до Часовой.

Дождь не должен стать серьезной помехой работам, хотя погодные условия учитываются.

- Накануне прошел дождь, в связи с чем специалистам подрядной организации пришлось подождать, когда все просушится. Если локально на каком-то отрезке автодороги это в полной мере не произошло, можно пропустить укладку на нем, а затем вернуться к работам на данном участке. Но мы все-таки настаиваем на том, чтобы новое покрытие устраивалось непрерывно, когда основание сухое, - рассказал директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Особое внимание строители намерены уделить качеству дорожного полотна возле образовательных учреждений - детского сада № 264 и гимназии № 54 «Воскресение».

Гарантия на новое дорожное покрытие составит 5 лет. Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».