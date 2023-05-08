Трамвайные пути до Южного города предусмотрены двумя вариантами развития Самарско-Тольяттинской агломерации

Возможно, к 2030 году трамвая смогут дождаться жители Южного города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трамвайные пути могут быть проложены из Самары в Южный город в ближайшие 7-12 лет. Это следует из планов развития Самарско-Тольяттинской агломерации.

Проекты предполагают три варианта развития событий: расширенный, максимальный и минимальный. По расширенному трамвайные пути пойдут через Самарский мост по Кряжскому шоссе мимо микрорайона Волгарь и дойдут до Южного города. Реализация такого проекта предполагается к 2030 году.

Максимальный вариант предусматривает соединить Южный город с Самарой трамваями через Южный мост. Подобное развитие событий возможно к 2035 году.

В минимальном варианте можно ограничиться возвратом трамвайных путей на Хлебную площадь уже в 2024 году. До 2030-го рельсы можно довести до стрелки Волги и Самары, если там все же начнется строительство нового микрорайона. А до 2035 года проектировщики предлагают провести новую линию трамваев через весь город по проспекту Карла Маркса — от Крымской площади до Ракитовского шоссе и далее до платформы Вишневая. Что практически полностью повторит трассу ранее существовавшей промышленной железнодорожной линии.