В преддверии 9 мая Дмитрий Азаров вручил госнаграды отличившимся в труде и в боях

Дмитрий Азаров наградил тех, кто приближает день Победы. Фото: Андрей Савельев

В преддверии праздника 9 мая губернатор Самарской области вручил госнаграды землякам, отличившимся в боевых и трудовых подвигах. Среди них — сотрудники силовых структур, оборонных ведомств, правоохранительных органов, пожарно-спасательных подразделений.

Вручались ордена, медали и почетные звания как регионального, так и федерального уровня.

- Сегодня вы стоите на страже Родины и безопасности ее жителей, работаете над обеспечением технологического суверенитета страны, спасаете человеческие жизни. От поколения тружеников, жившего в запасной столице страны, вы унаследовали сильный характер, ответственность, огромное трудолюбие, целеустремленность, гражданскую позицию. Сегодня это та крепкая, надежная основа, на которой держится Россия! - подчеркнул Дмитрий Азаров, выступив на церемонии награждении.

От лица всех жителей Самарской области глава региона выразил благодарность всем, кто участвует в специальной военной операции.

- Абсолютное большинство жителей Самарской области своим трудом, вниманием, молитвами, помощью приближают день Победы. Бойцы знают, что здесь, на родной земле о них не забывают ни на одну минуту, - заявил Дмитрий Азаров.