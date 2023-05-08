В Самарской области в ночь на 8 мая 2023 перекрыт рекорд минусовых температур 89-летней давности

Морозными майскими ночами на природе впору согреваться у костра Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ночь на 8 мая 2023 года перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха на эту дату за всю историю наблюдений.

На метеостанциях в Кинель-Черкассах и Челно-Вершинах столбики термометров опустились до минус 3,6 градусов. В Кинель-Черкассах прежний рекорд был зафиксирован 30 лет назад и тогда он составлял минус 2 градуса. В Челно-Вершинах морозы до минус 2,5 градусов прежде фиксировались в 1947 и в 1960 годах.

Самое «древнее» достижение «майского Деда Мороза» держалось 89 лет в Безенчуке. Там 8 мая 1934 года было минус 2,3 градуса, а в 2023-м стало еще холоднее — всего на 0,1 градуса, но это все равно рекорд для этой местности.

В ночь на 9 мая, по прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, возможность заморозков в воздухе и на почве сохранится, затем постепенно температура начнет повышаться.