В Самаре рассказали об особенностях отпуска у несовершеннолетних сотрудников

В прокуратуре разъяснили особенности предоставления отпусков несовершеннолетним Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предоставление ежегодного отпуска несовершеннолетним сотрудникам имеет свои нюансы. Об особенностях трудового законодательства рассказала помощник прокурора Самарского района г. Самары Олеся Баталова.

Сотрудник, не достигший возраста 18 лет, имеет право на отпуск продолжительностью 31 календарный день, причем в любое удобное для него время.

При этом отпуск нельзя перенести на следующий календарный год и нельзя его «взять деньгами», не отгуляв. Если речь не идет о компенсации неиспользованного отпуска при увольнении.

Также юного сотрудника запрещается вызывать посреди отпуска на работу. Даже если сам сотрудник не против, это не имеет значения.

Работодателям, нарушившим законодательство в этой части, грозит до 50 тысяч рублей штрафа.