Жителям Самары рассказали, как пожарить безопасный шашлык в мае

Шашлык нужно готовить не на огне, а на жаре от прогоревших углей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Роскачестве рассказали, как приготовить шашлык, который не нанесет вреда здоровью.

- Самое худшее, что может случиться с шашлыком при жарке, – это попадание в облако дыма от костра. В дыме сконцентрированы разные опасные вещества, в частности канцерогены, - сообщили в ведомстве.

Чтобы ядовитые вещества не попали в мясо, рекомендуется следовать ряду правил.

Во-первых, шашлык жарят не на огне, а на жаре от прогоревших углей. Только когда дым уже прекратился, а угольки покрылись «сединой», можно класть на мангал шампура.

Как вариант можно использовать вертикальный мангал. Тогда дым пойдет вверх, а мясо будет жариться сбоку.

Жир лучше всего впитывает вещества от дыма, поэтому стоит искать мясо «постное», без жировых прослоек. Очень много канцерогенов скапливается в «зажаристой» корочке, поэтому мясо не следует пережаривать.

Овощной салат к шашлыку также снизит вред, так как овощи богаты антиоксидантами, снижающими воздействие канцерогенов.

Пока в Самарской области, впрочем, майская погода не располагает к шашлыкам на природе.