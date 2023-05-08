Дмитрий Азаров поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной, родившегося 100 лет назад

Льву Онуфриеву 7 ноября 2023 года исполнится 100 лет. Фото: Юлия Рубцова

В преддверии Дня Победы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пришел в гости к ветерану Великой Отечественной войны Льву Онуфриеву, чтобы лично поздравить его с праздником. Льву Семеновичу 7 ноября 2023 года исполнится 100 лет.

Ветеран в 18-летнем возрасте, будучи студентом мединститута, был призван в армию, был отправлен из Ленинграда в «учебку» в Омск за три дня до начала блокады, затем воевал на 3-м Белорусском фронте, был командиром пулеметной роты, а потом помощником начальника штаба полка. Победу встретил в Восточной Пруссии.

В мирное время, вернувшись к медицине и закончив вуз, работал патологоанатомом сначала в армии, затем в Самарском онкодиспансере.

Хотя сейчас Лев Семенович признается, что «возраст уже чувствуется», он старается вести активный образ жизни, занимаясь на тренажере, делая фотографии и готовясь к 100-летнему юбилею.

Дмитрий Азаров пообещал оказать всю необходимую помощь в подготовке празднования и пригласил ветерана, если позволит самочувствие, на парад 9 мая.