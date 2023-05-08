Упавший с 10-го этажа в Самаре молодой человек умер в реанимации

Медики оказались бессильны помочь молодому человеку, упавшему с 10-го этажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В реанимации в одном из медучреждений Самары умер молодой человек, который 6 мая 2023 года упал с 10-го этажа дома по улице Стара-Загоры.

Момент падения попал на видеокамеры, запись жуткого эпизода разместили некоторые паблики в соцсетях. Под постами развернулись дискуссии о правомерности публикации такого контента.

Как рассказали в комментариях очевидцы, молодому человеку было 22 года, и у него была тяжелая болезнь. Кто-то сообщает о послеоперационном шраме на его животе. Свидетели рассказывают, что сразу же после падения к пострадавшему подбежала его мама.

Молодого человека увезли в реанимацию, но полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Причины происшествия остаются неизвестными, официальных комментариев от следственных органов «КП-Самара» получить не удалось.