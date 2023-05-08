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НовостиПроисшествия8 мая 2023 12:03

Упавший с 10-го этажа в Самаре молодой человек умер в реанимации

Смертельное падание с высоты случилось в субботу, 6 мая
Евгений ЕГОРОВ
Медики оказались бессильны помочь молодому человеку, упавшему с 10-го этажа

Медики оказались бессильны помочь молодому человеку, упавшему с 10-го этажа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В реанимации в одном из медучреждений Самары умер молодой человек, который 6 мая 2023 года упал с 10-го этажа дома по улице Стара-Загоры.

Момент падения попал на видеокамеры, запись жуткого эпизода разместили некоторые паблики в соцсетях. Под постами развернулись дискуссии о правомерности публикации такого контента.

Как рассказали в комментариях очевидцы, молодому человеку было 22 года, и у него была тяжелая болезнь. Кто-то сообщает о послеоперационном шраме на его животе. Свидетели рассказывают, что сразу же после падения к пострадавшему подбежала его мама.

Молодого человека увезли в реанимацию, но полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Причины происшествия остаются неизвестными, официальных комментариев от следственных органов «КП-Самара» получить не удалось.