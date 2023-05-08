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НовостиПроисшествия8 мая 2023 12:23

«Лендкрузер» отбросил на светофорный столб легковушку в Красноглинском районе Самары

В аварии пострадала пассажирка разбитого «Хендая»
Евгений ЕГОРОВ
"Солярис" разбило о светофорный столб из-за удара "Лендкрузера". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

"Солярис" разбило о светофорный столб из-за удара "Лендкрузера". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Несоблюдение правил дорожного движения стало причиной аварии в Красноглинском районе Самары.

38-летний водитель, двигаясь по улице Жигули в направлении поселка Волжский на своей «Тойоте Ленд Крузер Прадо», решил перестроиться в другой ряд, по которому ехал «Хендай Солярис».

Водитель внедорожника обязан был пропустить корейскую легковушку, но не сделал этого.

- В пути следования напротив дома № 41А при перестроении он не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai Solaris под управлением 46-летнего водителя, который двигался в попутном направлении, и допустил столкновение с ним, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как видно из фото с места происшествия, «Солярис» выбросило на светофорную опору. По сведениям полицейского главка, 42-летней пассажирке пострадавшего автомобиля понадобилась медицинская помощь, она госпитализирована.